港大洽內地藥廠製疫苗抗Omicron　袁國勇籲科興須打3針

新變種病毒Omicron擴散多國，香港大學微生物系昨日(11月30日)成功從1名確診病人的臨床標本中分離出Omicron變種病毒，屬亞洲首個成功的團隊，結果將有助研發新冠滅活疫苗。負責研究的港大微生物學系講座教授袁國勇今日(12月1日)表示，團隊下一步會了解已接種新冠疫苗的市民，其血清是否足以中和Omicron病毒，亦會了解不同抗體能否有效對抗Omicron，以及分析現有檢測方法會否對Omicron有「假陽性」情況。團隊希望利用研究成果製造新冠疫苗，目前正與內地藥廠接洽，進行疫苗開發。

袁國勇表示，外國經驗顯示新冠疫苗即使去到85%人口接種，疫情爆發仍難受控，他認為始終要再提高接種率，尤其接種由內地研究的科興疫苗人士一定要打第3針，並接種能針對Omicron變種病毒的疫苗。他指首2名確診Omicron的病人已接種復必泰疫苗，且在確診前6個月內接種，因此病徵十分輕微，抗體亦高，顯示復必泰疫苗遇到新變種病毒，仍發揮一定的作用及保護力，病人亦沒有嚴重併發症。

袁國勇表示，防疫措施「做到完全滴水不漏是不可能」，認為港府目前的防疫政策已很理想，過去多月本地已基本「清零」，但「久守必失」，尤其本地新冠疫苗接種率不足。他又指目前大家對Omicron的特性仍未完全掌握，尤其是繁殖率的變化，目前必須盡快了解病毒特性，會繼續利用老鼠及倉鼠研究病毒在動物之間的傳播性及毒性。

袁國勇指，針對Omicron的滅活疫苗和mRNA都能在3個月內完成研發，但測試需要長時間。不過，現時可以用免疫橋接(immunobridging)的方式測試成效，如果中和抗體夠高，就可以獲得世界衞生組織承認，只要是同一研發平台，其安全性就有保證。

對於部分藥廠聲稱可3個月內研製出針對Omicron的新冠疫苗，袁指任何疫苗包括滅活疫苗都有機會在3個月內研發針對Omicron的配方，因此目前可利用免疫橋接技術去研發疫苗，比起傳統臨床研究更快，安全性亦無人會質疑。

Omicron變種病毒的突變位置較其他病毒更多，袁估計該病毒有機會在南非爆發時已不斷突變但未有人發現，加上當地有較多愛滋病人，病毒在病人身上不斷繁殖下，製造很好的環境讓病毒長期產生突變。

目前本港出現3宗涉及Omicron個案，佔亞洲最多案例。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨日表示，Omicron變種病毒株的基因突變異常，進化速度很快，估計有可能是曾經傳到其他動物宿主，再由動物傳回人類，導致基因突變。