張貼示威海報　2女生認刑毀還押3周後判社服

去年2月24日，有人在葵涌邨商場一條天橋附近張貼示威文宣。警方事後拘捕15名15至31歲男女歸案，當中包括有5名中學生及1名教師。他們同被控1項刑事毀壞罪，當中7人另被控管有物品意圖損壞財產的交替控罪。其中2名16歲女學生上月已承認控罪，在還押3週後，今天（12月1日）各被裁判官香淑嫻判處180小時社會服務令。

2名分別姓吳及姓鄧的女被告，承認一項刑毀罪。案情指2020年2月24日下午5時許，警方接報到場，見到一群人在黏貼海報，海報上有「若要成功必要行動」、「如果唔好彩被告暴動要坐監我等你」等字句。吳手中握着3張海報，上面分別寫着「五大訴求」、「黨鐵壟斷香港」、「黨鐵事故」；而鄧則拿着紅色膠桶、油漆掃及白膠漿。當時附近還有其他人在貼文宣海報，石枱上放有數百張文宣及油漆掃等工具。

辯方求情指，感化官及青少年罪犯評估專案小組均建議判2人較高時數的社會服務令，而懲教署則建議判她們入更生中心。辯方指2人有真誠悔意，被捕後仍專注學業，家人及學校均有目共睹，校方更承諾會為2人保留學位，並提供心理及學業支援。

裁判官同意2人的報告正面，決定以200小時社會服務令為量刑起點，考慮兩人已還押21天，相信對她們已有足夠阻嚇性，酌量扣減20小時，最終判罰每人180小時社服令。

案件編號：WKCC 2800/2021