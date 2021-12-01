居屋炒賣成風　11屋苑易手成交價翻倍　團體倡收緊轉售限制

公屋聯會今日(12月1日)公布《出售居者有其屋計劃及綠表置居計劃單位轉售概況》，參考11個屋苑的成交價，發現近半屋苑轉售後，溢價較原有定價超出1倍，至於綠置居單位，所有單位平均溢價為106.3%。聯會建議政府進一步收緊資助房屋的轉售限制。

公屋聯會根據居屋第二市場的成交紀錄及網上公布數據，並參考11個屋苑，包括宏富苑、青俊苑、尚翠苑、美盈苑、美柏苑、嘉順苑、屏欣苑、彩型苑、銀河苑、啟朗苑，以及凱樂苑，並分析167間單位，發現當中5個屋苑單位轉售後，溢價較原有定價高逾倍，另外3個屋苑轉售溢價則約90%，整體平均溢價約為1倍。另外，就綠置居單位，聯會參考景泰苑及麗翠苑共41間單位，發現平均溢價為106.3%。

聯會總幹事招國偉建議政府進一步收緊資助房屋的轉售限制，並建議延長現時首2年內不高於原價轉售的限制，增至5年。該會又建議政府將資助出售房屋的市場與私人樓宇市場分隔，形成「綠色居所第二市場」，只容許單位在居屋第二市場內流轉，不容許在公開市場出售，同時限制合資格的綠表及白表人士購買單位，達到「住房不炒」的目標。