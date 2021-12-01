美加運港木枱藏600萬元大麻花　海關元朗鐵皮場埋伏擒23歲男子

海關星期一(11月29日)在元朗欖口村破獲村屋毒品倉，行動中共起出55公斤大麻花，而關員經跟進調查後，相信一批危險藥物已流入本港，並將運送至同區一個鐵皮場，遂通宵進行埋伏。至昨日(11月30日)下午約1時，行動隊伍目睹一名男子將貨物搬入該鐵皮場，見機上前表露身份及作出截查，對方雖然嘗試逃走，但旋即被關員制服。

關員檢查男子搬運的貨物，發現屬7張貴價木枱，每張枱面積約半米乘1米半，據報由美國和加拿大船運到港。經進一步搜驗後，揭發各枱分別藏有18包懷疑大麻花，毒品總重約28公斤，估計市值約600萬港元，當場拘捕該名涉嫌販毒的23歲男子，他報稱無業，現正接受扣查。

海關毒品調查科調查主任羅霆峰表示，涉案大麻花隱密收藏在木枱內，無色無味，增加執法人員偵查難度，相信毒品是供應區內一帶娛樂場所，暫時未鎖定其來源。連同周一的緝毒行動，海關已檢獲83公斤、總值約1,800萬港元的懷疑大麻花，先後拘捕2男1女，將繼續深入調查案件，不排除有更多人被捕。

羅重申，海關對毒品採取零容忍的執法策略，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。