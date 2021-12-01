情侶涉前年天水圍堵路　非法集結罪成候判

前年11月11日有人發起「三罷」示威，天水圍輕鐵翠湖站附近馬路有人堵路及焚燒雜物，警方到場驅散黑衣人時，發現一名黑衣男子欲扶起地上一女子，2人因涉嫌參與堵路而被捕，被控以參與非法集結罪。經審訊後他們今天（12月1日）於屯門裁判法院被裁定罪成。裁判官施祖堯裁決時，指男被告現場被捕後，曾作出口頭招認及事後簽署聲明確認，雖然辯方爭議聲明的自願性，男被告亦在庭上供稱遭警員威嚇，但施官認為他的證供有多處不合理，裁定男被告自願招認。案件現押後至12月15日判刑，期間2被告須還押及索取背景報告。

本案2被告為27歲侍應劉勇及27歲女文員譚芷澄。他們同被控於2019年11月11日，在天水圍輕鐵翠湖站參與非法集結。控方案情指，當日天水圍輕鐵翠湖站附近馬路，遭人用單車和垃圾桶等物堵路及焚燒，警員到場時，7至8名黑衣人在馬路上朝天頌苑方向逃跑。警員追捕期間，發現譚伏在地上，劉則嘗試扶起譚，遂上前制服2人。當時2人之間放了一個環保袋，內有2塊木板連鐵釘，警方遂以非法集結及管有物品作非法用途罪拘捕2人。劉在警誡下承認「我淨係喺度堵路，個黑色袋裏面嘅木板釘唔係我」。

男被告劉勇除了在現場有口頭招認，他被帶回警署後，亦在警員的記事冊上簽署聲明確認，辯方則指其口頭招認內容並非真實，記事冊亦非在自願下簽署。劉為此問題作供時表示，當日他並無被警誡，其後被帶到警署後，曾遭一名中年警員恐嚇。該警員在他否認袋中物品屬於他後，便回應表示「咁即係你女朋友㗎啦？」劉稱擔心女被告和急於見她，並未仔細查看警員記事冊，便簽署確認。

裁判官施祖堯今裁決時，指劉的證供有多處不合理及矛盾之處。官指劉作為成年人，不可能輕視警員記事冊。他稱因為急於見譚而不仔細閱讀，這並不合理。而且劉曾稱沒有被警誡，亦沒有警員正式拘捕他，但在警署內，當再有警員查問他，劉卻答「係呀，啲野唔係我嘅」。施官指劉若不知道自己被捕的罪名，答「係呀」並不合理；如果劉只是敷衍警員，為何又要否認物品屬於他。施官遂拒絕接納劉的證供，認為並不可靠。施官考慮到劉的招認，2名被告案發時靠近堵路位置，2人均攜有口罩、手套、手袖等物，推論2人早前連同其他黑衣人參與堵路，裁定2人罪名成立。

案件編號：TMCC 988/2021