多國納入高風險地區　檢疫酒店需求增　政府研增供應

因應Omicron新冠變種病毒於全球蔓延，多個國家被港府納入高風險地區，只容許已完成接種疫苗的港人回港，需於酒店隔離21天，對檢疫酒店造成壓力，也打亂不少港人的行程。旅遊界議員姚思榮表示，政府擬要求檢疫酒店開放後備房間，提早進行第7輪檢疫酒店的招標，讓檢疫人士提早預訂。

截至今日(12月1日)累計已有48個國家已經或將會列入高風險地區，一些原本只須隔離14天的人士，須延長隔離期7天，如酒店沒有足夠房間讓他們延長檢疫期，就必需取消預訂再另覓酒店，甚至更改機票，提早或延遲抵港。姚思榮透露，海外有不少留學生打算聖誕、新年回港過節，延長檢疫期勢對酒店房間供應造成一定壓力。由於不少酒店的入住率已達80%以上，政府正與酒店商討，開放後備房間，毋須重新招標，預料可提供1.1萬個房間，但應該也不足以應付需求。

同時，政府也研究提早第7輪檢疫酒店的招標，讓回港人士盡早預訂，正徵詢業界意見。他預計，第7輪檢疫酒店是明年3月至7月入住，市民春節後回港的需求相對較小，相信房間不會太多。