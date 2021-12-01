港康碼料與安心出行結合　港人與確診者行蹤重疊料需內地隔離

本港正籌備與內地通關，港版健康碼開發工作已完成，料最快明天(12月2日)公布有關詳情。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受傳媒訪問時指，當局將會推出新版本的安心出行程式，可以跳到港版健康碼平台網站。有了解內地行情議員估計，當港人北上時若收到安心出行通報，與確診者行蹤重疊，內地當局會立即要求市民做核酸檢測，並且在當地隔離。

方指據他了解，健康碼將以平台網站形式出台，市民需上載健康申報表、疫苗針咭、21天出行紀錄、及48小時核酸檢測報告4項資料。據悉，港版健康碼會分為綠、黃、紅三色，與內地「粵康碼」近似，港人須取得得綠碼證明，即無健康風險才可過關，並給予當地海關掃描，如對方確認無問題，便會給予內地的健康碼，例如去廣州便會獲發粵康碼，及後可在內地出行，但若市民曾與確診個案接觸或行蹤重疊，將會轉成黃碼或紅碼。

有指港康碼現階段不會上載安心出行紀錄，有市民憂慮日後持港康碼過關後，若安心出行紀錄顯示其社區或懷疑有確診個案接觸史，會被馬上隔離及送回香港。議員黃國健表示相信內地當局會立即要求市民做核酸檢測，並且在當地隔離，倘若呈陰性也有機會送回香港，因為內地的防控政策比香港嚴。

黃亦提及港康碼配額應該會逐步開放，現階段會以商界及公務為主，但一般市民對此也有很大需求，相信配額安排會引起社會爭議，強調「不患寡而患不均」。

另外，就港康碼即將公布，廠商會會長史立德今（12月1日）出席活動時表示，商界會積極配合港康碼推行，香港經濟離不開內地，一直不開關，本地商界損失很大。他表示有不少廠商向他反映，在兩地現行防疫制度下難以北上，加上當中有不少跨境家庭，疫情下被迫分隔兩地，期望政府可以爭取更多名額。