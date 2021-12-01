今增3宗輸入　早前尼日利亞抵港患者證染Omicron成第4宗

Omicron變種病毒繼續襲港，衞生防護中心公布，今日(12月1日)新增3宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，涉及3名女子，年齡介乎5至61歲，分別由巴基斯坦、西班牙及菲律賓抵港，當中1宗涉及L452R變種病毒，至今本港個案累計12,440宗，另錄得少於10宗初步個案。此外，早前1宗來自尼日利亞的輸入個案，今日證實驗出Omicron變種病毒，本港至今累計4宗Omicron確診個案。

中心公布，早前1名38歲輸入個案男患者(個案編號：12433)，他上周三(11月24日)從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，因簽證相關問題於機場限制區逗留，於上周六(11月27日)於香港國際機場禁區內進行離境前病毒檢測，結果確診。他未有接種新冠疫苗，沒有病徵，入院後於11月27日進行檢測並驗出病毒抗體，入院後進行的3次檢測CT值為30至36，即病毒量低。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，該男子帶有變異病毒株Omicron。進一步流行病學調查顯示，病人於上月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後從卡塔爾到港。香港至今共錄得4宗涉及Omicron的個案，2宗與南非相關，另外2宗與尼日利亞相關。

另外，因應涉及變異病毒株確診本地個案的檢測及檢疫安排，大角咀凱帆道11號凱帆軒1座、2座及3座被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(12月2日)接受檢測。