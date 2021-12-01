2女開戶供騙徒洗錢　官不接納被利用判罪成

2名失婚婦人涉嫌借出銀行戶口，讓騙徒接收及清洗從網上情緣騙案得來的犯罪得益。她們否認串謀洗黑錢罪受審，辯稱自己也是網上騙局受害人。2人經審訊後，今（12月1日）在九龍城法院被裁定罪成。暫委裁判官葉成林指，2名被告與騙徒從未見面，便迅速發展成情侶，甚至以自己名義開戶口供對方使用，實有違一般認知，故不接納她們的辯解，裁定她們對犯罪得益知情，下令2人還押至12月14日判刑，以索取2人的背景報告。

2名被告依次是魏玲玲（47歲，超市店務員）和譚介雲（51歲，文員）。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin LEE處理中國銀行一戶口內的約49萬港元。譚則被控於2018年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的約50萬港元。

首被告代表律師求情指，首被告2008年離婚，2名子女均跟隨前夫生活，她現時獨居。本案之所以發生，是因感情連繫，某程度上她也是受害人之一，又強調她沒有金錢得益，案件不涉精密部署。次被告律師則透露，次被告在2012年離婚，考慮到本案中她是被人利用，包括感情上的利用，令她承受極大傷害，冀法庭輕判。

審訊期間，控方在法庭播放2名被告的錄影口供，其中首被告稱在網上認識了一名男子，兩人迅速發展成情侶關係，她應要求，把自己的出糧戶口提款卡寄給對方，又將所得薪金全數交予對方。次被告則表示，自己在社交網站認識了一名自稱身處馬來西亞、從事工程生意的美國男子，對方請求她借出戶口助他做生意，她遂先後開了兩個銀行戶口給對方使用。

案件編號：ESCC2093/2020