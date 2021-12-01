兩大學跟從強制掃碼入校園　都大明年春季全面恢復面授課

新冠肺炎疫情未平，港府日前宣布下周四(12月9日)將「安心出行」強推至所有食肆及表列處所。至於學界方面，香港都會大學今日(12月1日)表示，自下周一(12月6日)起，除獲豁免人士外，所有教職員、學生、校友及訪客均必須使用「安心出行」掃描二維碼，方可進入校園，同時，校方決定於明年春季學期，將全面恢復正常面授教學。另外，嶺南大學亦宣布下周四起，進入校園體育設施，必須使用「安心出行」應用程式掃描二維碼。

都會大學副校長(資源及發展)呂汝漢今日向學生發信指，自於9月中旬落實使用「安心出行」或填寫入校記錄表的要求以來，注意到不少表格中提供虛假或不完整的資料，故校方決定自下周一起，除獲豁免人士外，所有教職員、學生、校友及訪客必須使用「安心出行」掃描校園二維碼，方可進入校園。

該校學術副校長關清平則公布，大學決定於明年春季學期全面恢復正常面授教學。對於包括講課、導修課和實驗室課程在內的教學活動，校方將不會再設有特殊的網課安排。學生需回校上課以滿足所屬課程的出席要求。期末考試將採取校內考試的形式。對於因合理原因不能返回校園的學生，例如由於香港或當地政府施加的入境限制而無法來港者，則可提出延期修業申請。

嶺南大學總務處今日下午亦向全體師生發電郵指，基於法例規定，且校園體育設施屬表列處所內「健身中心」、「體育處所」及「泳池」類別，因此體育設施使用者亦須遵守現行所有防疫措施，故由下周四起，進入校園體育設施，必須使用「安心出行」應用程式掃描二維碼。此外，當體育場地用作考試試場時，使用「安心出行」的規定將不適用。