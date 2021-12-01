涉貼海報煽動憎恨　物管經理還押至除夕再訊

一名物業管理經理涉嫌在首宗違反《港區國安法》案件裁決前後，於上水及高等法院大樓張貼煽動性海報，以及管有數碼及實體形式的「文宣」、海報，因而被控共8項展示煽動刊物及管有煽動刊物罪。案件今天（12月1日）在西九龍法院再訊。由於其中6項控罪控方是今天才決定加控，署理總裁判官羅德泉批准被告暫毋須答辯，好讓辯方有足夠時間閱讀新收到的1500頁文件，及給予被告法律意見。案件現押後至12月31日再訊，被告沒有保釋申請，候訊期間需繼續還押。

41歲被告蔣頌生，報稱物業管理經理。6項展示煽動刊物罪指他於2021年6月11日至7月29日期間，分別在上水天平邨某幼稚園及高等法院大樓展示煽動刊物，即一張海報，意圖引起對香港特區政府或香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令。2項管有煽動刊物罪則指他於2021年8月6日，在北區公園外管有48張數碼檔案形式的海報，以及在粉嶺圍近馬會道停車場的一輛私家車內管有28張海報。

本案的舊控罪原本列明，涉案海報有關24歲男子唐英傑被控違反《港區國案法》之案件，但今天的修訂控罪，則已將該案件編號刪走。另外據了解，涉案的數碼檔案形式海報在被告的手機內發現。

案件編號：WKCC 3129/2021