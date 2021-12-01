調查：上學年每校平均32名學生退學　學界料趨勢延續

學生退學及教師離職潮，引起社會關注。有教育團體在今年9至10月向140名中學校長發出問卷，發現相比上2個學年，20/21學年的學生退學情況較為嚴重，由上2學年平均每校約20人退學，升至平均每校32人退學，而初中生退學人數為高中生退學人數近2倍。教師方面，20/21學年離職人數亦較上2個學年多出1倍。

香港中學校長會及香港中文大學香港學生能力國際評估中心合作，向140名中學校長進行調查，其中86%受訪校長來自資助學校、約9%來自直資學校、約4%來自官立學校、約1%為私立學校。

調查結果發現，2018/19學年及2019/20學年，每年約2700人退學，平均每校約20人退學；但在20/21學年退學人數驟升1.7倍至4460人，平均每校32人退學。在18/19學年及19/20學年，初中生退學情況只比高中的略高，但到20/21學年，初中退學人數為高中退學人數接近2倍。

調查又發現，上2個學年離開香港(海外、內地、澳門升學及移民)的學生數字分別為907人(34%)及1348(49%)，而20/21學年離開香港數字為2643人，佔退學學生數字近60%，「淨移出」數字較前高。

在教師方面，18/19學年有517名及19/20學年的498名離職，20/21學年教師離職數字飆升，離職人數達987人，平均每校7.1名教師離職。

上2個學年教師離職的主要原因是學校工作環境及個人就業/晉升機會。20/21學年，教師離職原因包括社會整體氣氛、教育政策及課程變更，以及教育專業地位。另外，家庭成員考慮，亦是導致教師離職的主要考慮因素。

受訪校長一般認為社會氣氛、疫情影響與教師士氣及面對的壓力，都是造成教師離職的原因。大量教師離職，影響學校運作、發展與穩定性。另外，校長對學生離校及教師離職這趨勢並不樂觀，不多於20%受訪者相信這趨勢會減少。大部分學校相信這趨勢會延續或輕微增加。