「好好斗」建築廢物收集預約　擴展至九龍城黃大仙北區

環境保護署今日(12月1日)公布，「好好斗」建築廢物收集預約服務由即日起以試驗方式擴展至九龍城、黃大仙及北區。市民及裝修業界可以透過「好好斗」流動應用程式預約，將有關地區內裝修工程產生的小量建築廢物，交予參與先導計劃的回收商作回收處理。

該署今年初開展地區建築廢物收集及回收服務先導計劃，以業界主導，率先在深水埗推行，透過設立建築廢物收集點和使用智能環保斗，並利用「好好斗」流動應用程式預約，收集小型裝修工程產生的小量建築廢物，令建築廢物收集服務變得方便、省時及有效益，亦在源頭減少非法棄置建築廢物。收集預約服務今年7月中推展至元朗、沙田及大埔，並於10月初以試驗方式擴展至荃灣、葵青及油尖旺。

在回收基金的支援下，回收商配合集運安排及回收分類以減省運輸及棄置成本，只會按量收取每公噸惰性建築廢物71港元和每公噸非惰性建築廢物200港元的服務費。

環保署由今年初至上月底，共進行了逾萬次外展探訪，並以電話向過千名裝修工程承辦商介紹項目。此外，該署自9月起，在港鐵車廂及大堂、九巴車身和大型商場張貼宣傳廣告，並透過社交媒體和網絡廣告推廣計劃。

在各區開展先導計劃期間，該署表示會同時在區內加強執法行動，包括靈活部署流動監察攝錄系統及加強人手突擊巡查，打擊非法棄置建築廢物活動。