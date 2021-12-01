政府深夜發稿愈趨頻繁　學者斥損第四權做法不智

政府深夜「低調」發稿愈趨頻繁，最近2年新冠肺炎疫情下，深夜出稿更成常態，強制檢測公告刊憲、收緊檢疫要求等，常於晚上10時後方出稿交代。近日Omicron新冠變種病毒全城關注，港府2次於深夜發稿收緊地區登機及檢疫要求，最近一次與實施時間相距不足半小時。有學者批評，此舉損害「第四權」，削弱傳媒監察的天職，做法「不智」。

Omicron新冠變種病毒蔓延多國，惟港府對公布外防輸入措施採「拖字訣」，近期有上周五(11月26日)深夜10時半發稿，宣布翌日凌晨零時起對博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼及津巴布韋等8個地區實施嚴格登機及檢疫要求，禁止21天內曾逗留當地的非香港居民來港；以及本周一(11月29日)深夜11時34分發稿，翌日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從上述地區來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格的檢疫要求。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府此舉損害「第四權」，削弱傳媒監察的天職，但取巧做法只是「斬腳趾避沙蟲」。他續稱，政府不但沒有好處，反而失去吸取批評以調整政策的機會，「可以錯得好離譜」，形容做法「不智」。