預先包裝乾冬菇及菠菜麵未標明含二氧化硫　食安令停售回收

1個預先包裝乾冬菇樣本和1個預先包裝菠菜麵樣本，被驗出含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，食物環境衞生署食物安全中心今日(12月1日)公布，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架，有關經銷商已按指示進行回收，同時呼籲市民應停止食用受影響批次的產品。調查仍然繼續。

其中1個涉事產品為品牌「樓上」的「特選厚花菇」，產自中國，每包淨重605克，最佳食用期為2022年8月31日前，經銷商為僑陽陸海產有限公司；另一涉事產品為品牌「錦興粉麵食品」的「菠菜麵」，產地為香港，每包淨重300克，最佳食用期為2022年12月31日前，經銷商為錦興粉麵食品有限公司。

食安中心透過恒常食物監測計劃，分別從東涌及油麻地各一間雜貨店抽取上述乾冬菇和菠菜麵樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但乾冬菇樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱，而菠菜麵樣本的食物標籤則未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。