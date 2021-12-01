政Whats噏：還押岑敖暉曾陷失語狀態　不知「我」是誰

荃灣前區議員岑敖暉，因舊年6.4非法集結案而被判囚6個月嘅刑期雖已結束，但由於另涉舊年民主派35+初選、涉違《港區國安法》嘅案件而續需還押。獄中曾一度質疑自己是否做咗「Condom」嘅岑，今日(1日)佢嘅社交專頁就公開佢上個禮拜嘅獄中信，透露岑喺呢幾個月陷入迷惘同自我質疑，唔係太「寫到嘢」，但自從聽咗一首歌之後，就覺得只要相信愛，自己就有走到下去嘅可能。

岑話呢幾個月除左最親密嘅人，幾乎陷入失語嘅狀態。有朋友問佢嘅「為何咁耐唔出嘢(文)？」，佢就話「我連自己是誰都確定不了，怎寫。」岑仲講到監獄嘅生活毫無「逃躲空間」，所謂嘅「尋找」自我，就喺處身「沼澤」，愈想掙扎愈往下沉。

但呢種頹敝嘅情況，突然比一首歌改變咗。岑話起初對呢首歌無太大感覺，但有一日瞓喺床聽收音機，電台突然播放嗰首歌，岑形容自己當刻感受「極度震撼」，好似有注好強嘅光束，打開咗佢封閉嘅內心，將「黑暗、混亂、痛苦及迷惘」都一掃而空，佢仲當場喊埋添。自此之後，佢每一次聽呢首歌都會「頭皮發麻」，仲體會到只要有愛嘅存在，就有向前走嘅可能。

岑敖暉仲分享佢對老婆嘅感受，講到每次播呢首歌果時，佢老婆就從佢心中嘅「影像」，化做一個包圍佢嘅「保護膜」，透過大氣電波將愛傳比佢。雖然喺有啲肉麻，但佢自己都忍唔住，仲形容佢老婆都喺處身掙扎同泥濘當中。

經歷接近一年嘅鐵窗生涯，岑敖暉承認曾閃出氣餒嘅念頭，甚至質疑自己係唔係做咗「Condom」。但估唔到一首歌嘅力量咁大，令佢覺得依家就算好難捱，但只吸一口氣，總有路可走下去咁話。至於岑涉及嘅民主派35+初選交付往高院程序未完成，需押後至明年處理，期間仍需還押。