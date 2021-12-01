38歲漢多哈返港後染變種病毒　國泰貴賓室寰宇堂等3處納強檢

再有3個地方因涉初步確診的輸入個案，而須進行強制檢測，當中包括位於機場1號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口的國泰貴賓室寰宇堂！衞生署衞生防護中心今日(12月1日)公布，1名早前從卡塔爾多哈返港的38歲男病人被驗出帶有L452R變異病毒株，被列為初步個案。而政府亦就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，將3個涉及該宗初步個案的地方納入強檢名單，相關人士須於本周五(12月3日)或之前接受病毒檢測。

該宗染疫的38歲男病人居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座。他於11月9日前往卡塔爾多哈，離港前1天進行病毒檢測後沒有確診，其後從卡塔爾多哈經航班QR818於昨日(11月30日)抵港，並在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測後證實染疫。

病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株。他於6月20日及9月12日在香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

根據強制檢測公告，上述患者於潛伏期間曾到訪的3個地方及相關人士，包括任何在2021年11月9日下午6時至下午7時期間曾身處香港新界赤鱲角香港國際機場1號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室寰宇堂的人士；任何在11月9日上午11時至下午3時期間，曾身處香港中環皇后大道中80號H Queen’s 3樓 ICHU的人士；以及任何在11月9日至今日期間，曾身處香港九龍大角咀櫻桃街38號海桃灣2座超過2小時的人士。

另外，香港新界將軍澳寶林邨寶德樓地下崇真會美善幼稚園，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案同樣被納入強檢名單，任何在11月18日至今日期間，曾身處該校超過2小時的人士，同樣需要接受檢測。