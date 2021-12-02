教大斥千萬設「未來教室」　助師生掌握最新STEM資訊技術

STEM（科學、科技、工程及數學）教育發展一日千里，師生要掌握最新的資訊及技術亦不容易。香港教育大學斥資二至三千萬元在校園內設立8個「未來教室」，總佔地達1萬多平方呎，每個課室有不同的特別用途及設施，例如為有特殊學習需要的學生而設的「特教坊」，有支援助聽器的環線感應系統和超寬投影系統來輔助教學。「未來教室」暫作教師培訓用途，期望最快明年暑假後讓校外學生使用。

教大學術及首席副校長李子建表示，8間「未來教室」先後在2018年至2021年期間於蒙民偉圖書館內啟用，分別為「創作坊」、「創藝教室」、「未來幼小教室」、「特教坊」、「未來中小教室」、「電子研習坊」、「延展實境教室」和「創科教室」，專為不同教育目的和學校級別而設計，照顧不同教學需要，例如STEM、虛擬現實應用、創意藝術及特殊教育等。

其中「特教坊」為特殊學習需要的學生而設，有刺激視覺的超寬投影系統，亦有支援助聽器的環線感應系統，學生戴上助聽器，無論坐在哪個位置，亦可以清楚聽到教師的聲音。另外，「延展實境教室」有全港其中一個最大的「VR（虛擬實境）CAVE」，VR體驗區設有超寬電競工作站。

教大圖書館館長鄭保瑛表示，校方將約館內9萬本書移到將軍澳倉庫，有師生借閱時再將圖書運到大學，以騰出地方設立8間「未來教室」。李指，教室暫定逢周五開放予中學、小學、幼稚園及特殊學校教師作培訓用途，明年1月至6月已有人預約，期望最快明年暑假後開放予校外學生使用；而教大學生則可在教室閒置時隨時使用。另外，教大將參與於下周三至五於灣仔會展舉辦的「學與教博覽」2021，屆時會透過VR重現上述教室的環境。