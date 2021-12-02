東方日報A1：走私扮網店　封關狂搶錢

年近歲晚，走私集團衝刺出貨吸金！本港與內地封關近兩年，通關無期，人流、貨流受阻，激化走私活動更猖獗，綜合香港海關及警務處水警總區的最新緝私行動統計，兩部門在首三季搗破的走私行動及市值都直逼或超越去年全年，截至今年9月，海關已緝獲9.2億元走私物品，較去年全年的8.1億元多出一億多，增幅達14%，今年料將創新高。走私活動頻繁，其中一個原因是水貨活動及帶貨集團轉戰「水貨網店」，甚至以點心紙模式提供「訂貨菜單」，讓內地買家可輕鬆「網購」，集團收到「柯打」便一條龍採購、包裝、運送到內地的服務，運送服務不少均透過走私渠道進行。

疫情前大量水貨客來往兩地，如螞蟻搬家帶貨，疫情後出入境受限，水貨活動一度式微，但近期轉攻「水貨網店」。本報發現其中一個代購網店，標榜「正品港貨代購」、「親自赴港」，專賣奶粉、母嬰用品、藥品、化妝品等，更列明「100%正品、假一賠十」。至於如何把貨帶返內地，網店則無交代。

登上該網店，可見各類貨品分門別類展示，列明人民幣標示的價錢，顧客如對貨品有興趣，只需要掃一掃旁邊的QR Code（二維碼），聯絡職員便可落單。舉例來說，網店標明其中一款「荷蘭製造進口港版」奶粉，索價314元人民幣（約384港元），而本港一連鎖個人用品店現售港幣約300元，即每罐差價84元。據悉，顧客還要向網店每罐多付數十港元用作帶貨至內地的運費，至於內地運費則另計。

另有網店售賣參茸海味，其中一款售價約港幣900元的參茸海味禮盒，網店索價約1,200元人民幣（約1,470港元），差價逾港幣500元。消息人士估計，該些水貨網店很大機會是以走私方式把貨物運返內地，因有部分出售藥物甚至不在國家藥品監督管理局監管之列，故難以用正常途徑入口內地。

由於走水貨利潤甚高，加上年近歲晚，走私集團更是全力衝刺瓜分這塊「肥豬肉」。事實上，近年走私猖獗，不少集團轉以水路為主，雖然海關及警方等加強執法，但走私狂潮仍未澆熄，例如今年10月，海關在東面水域截查一艘內河船，搜獲貴價食材、電子產品及受管制瀕危物種等大批走私貨，總市值高達12億元，打破歷來紀錄。今年11月，海關搗破利用貨櫃暗格走私案，檢獲總值6,300萬元的走私貨物。

海關發言人指，今年首9個月破獲的各類型走私案件有157宗，貨物市值約9.2億元；去年全年則有175宗，貨物總市值8.1億元。發言人續稱，海關一向應用風險管理及情報交流和分析打擊各類型走私活動，會繼續加強打擊。

警方發言人則指，水警總區針對海上走私去年全年進行1,419次行動，檢獲貨物總值約3.7億元；今年首10月則進行968次反走私行動，檢獲貨物值約3.45億元，貨值已達去年的近94%。水警總區會與相關的香港及內地執法部門保持聯繫，交換情報，當接獲有關懷疑海上走私投訴，警方會立即派員調查。

另一方面，以往為水貨店集中地的上水，有居民憂慮中港兩地一旦全面通關，水貨店捲土重來。以往新康街、新豐路、新成路一帶，水貨店成行成市，街頭巷尾均有拖篋水貨客蹤影，有的更席地而坐執貨阻塞通道，居民生活受嚴重影響。疫情下大部分水貨店現已結業，取而代之，食肆及零食店等民生小店進駐。

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