Omicron患者留機場4天播毒　機管局：航空公司1天內未轉機判罰

本港昨日(1日)再錄得1宗新變種病毒Omicron確診個案，1名來自卡塔爾、於香港轉機的38歲男病人證實帶有病毒，更一度在本港機場逗留4天，而患者之前曾前往Omicron肆虐的尼日利亞，外界批評事件反映過境客「無王管」。機場管理局今日(2日)回應指，當局已經將患者在機場逗留期間曾到訪的地方納入強檢，包括一號客運大樓5樓橙區，或6樓橙區，即登機閘口25-71，而目前約有20名機場員工被界定為密切接觸者，將按規定隔離。

機管局表示，已嚴格要求所有航空公司必須安排旅客於24小時內完成轉機，未能符合規定的航空公司將可能面對懲罰措施，局方正就相關個案向航空公司嚴肅跟進。局方又指，目前機場並沒有滯留的轉機或過境旅客，若再有滯留旅客，會要求逗留在指定的範圍等候，並由保安人員看守。局方指今次個案亦有相同安排，涉及的機場員工亦已穿上保護裝備。