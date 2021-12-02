接種年齡逐步下放　12歲以上今可打科興　家長須簽署同意書

食物及衞生局接納聯合科學委員會等的建議，批准3至17歲的人士接種由內地研發的科興疫苗，並於今日(2日)起優先安排予12至17歲青少年接種，由今早9時起，有意接種者可透過社區疫苗接種中心「即日籌」，或網上預約到疫苗接種中心、社區健康中心及參與計劃的私家醫生或診所預約接種，而青少年接種時必須攜同家長同意書。

合資格青少年今早可透過預約到社區疫苗接種中心、醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心，或天水圍(天業路)社區健康中心接種疫苗。此外，除現有的服務網絡外，衞生署轄下於柴灣、藍田、沙田、屯門及西環等，5間學生健康服務中心亦可提供相關接種服務，家長們可於服務時間內致電預約，亦可到參與接種計劃的私家醫生診所接種科興。

政府發言人表示，12至17歲的青少年必須在接種當日攜同家長同意書。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載。另提到由內地及德國研發的復必泰疫苗，已適用於12歲或以上人士，在預約前留意接種新冠疫苗和其他疫苗(包括季節性流感疫苗)之間須相隔最少14天。