社區券試驗計劃實施8年　2成長者領券未用　申訴署主動調查

申訴專員趙慧賢今日(2日)宣布，將調查「長者社區照顧服務券試驗計劃」的運作安排。本港人口高齡化，長者社區照顧服務的需求不斷增加，惟計劃實施了8年，卻仍在試驗階段，仍有社區券未被充分使用。因此，公署決定主動調查，審研「社區券試驗計劃」的運作安排，包括服務規劃、審批申請的流程、協助長者選擇服務提供者的措施、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳工作等，以便向政府提出改善建議。

政府早在2013年9月推出該計劃，支援體弱長者居家安老。在2016年10月及去年10月推行第2及第3階段，至今已實施約8年。長者可憑券獲社會福利署認可的服務單位提供日間護理和家居照顧服務，例如個人照顧、復康運動、膳食，以及住宿暫託服務。

然而，有長者對「社區券試驗計劃」缺乏認識，或領券後沒有使用服務。根據政府數據顯示，在2013/2014至2020/2021年度期間，社區券的總數由1,200張增加至8,000張，但截至2020/2021年度，累計獲發社區券的人數中，有逾2成長者領券後未有使用服務便離開試驗計劃。另外，截至今年7月，全港有超過7,000名長者正輪候資助社區照顧服務。