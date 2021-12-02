第三季增17宗愛滋病　感染累積呈報11122宗

衞生防護中心今日(2日)公布，今年第3季錄得17宗愛滋病(AIDS)新增個案呈報，較上一季的26宗下跌。其中10宗透過同性或雙性性接觸受感染，6宗透過異性性接觸受感染，餘下1宗個案的傳播途徑未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部真菌感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,297宗。

中心於同一季亦接獲105宗感染人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒,HIV)新增呈報個案，涉及85名男性及20名女性。其中49人透過同性或雙性性接觸感染、25人透過異性性接觸受感染，餘下31宗個案的傳播途徑未能確定。自1984年以來，合共累積至11,122宗。

中心表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，呼籲市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。中心又指，愛滋病是由愛滋病病毒引致，終生接受抗愛滋病病毒藥物治療，能有效預防愛滋病及由該病毒引致的併發症，亦可改善患者的生活質素及存活率，而其程度取決於患者能否及早開始接受藥物治療。感染者如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒。