吳耀漢次女認藏大麻　判罰款2000元

海關今年3月在西貢南圍搜查一村屋，檢獲小量懷疑大麻，藝人吳耀漢的次女疑涉案被拘捕，被控以一項管有危險藥物罪。她今天（12月2日）在觀塘法院承認控罪，被判罰款2,000港元。案情指，案發村屋的廚房內被搜出草狀大麻及3枝含大麻捲煙，警誡下被告稱2年前在倫敦購入，她以為是合法及用作放鬆精神。

報稱無業、英籍的51歲被告Ng Zoe，被控於2021年3月26日，在西貢南圍一村屋內，管有16克草本大麻。案情指，案發當日海關持搜查令到村屋調查，初時沒有人應門，海關須破門入屋，其後在屋內睡房尋獲被告，在廚房內發現一袋15.9克草狀大麻，及3枝捲煙，內含0.02至0.04克草本大麻。

辯方求情時，指被告從未拆開涉案大麻的包裝袋，而包裝袋上亦僅寫含有大麻二酚（CBD），經政府化驗所檢驗後，內含四氫大麻酚（THC）只有0.0318克，希望法庭視為小量毒品處理。

辯方又透露被告背景，指被告是一位單親媽媽，在英國接受教育，由於父母健康問題，現時全職照顧雙親，被告已深感後悔，希望法庭罰款處理。主任裁判官錢禮最終判罰款2,000港元，又提醒被告雖然大麻在某些國家合法，但在香港屬於違法。

案件編號：KTCC1161/2021