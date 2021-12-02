疫苗保障基金錄595宗申請僅87宗獲賠　多涉過敏面癱心肌炎

新冠疫苗今年2月底開打，至今不時錄得嚴重副作用個案，港府今日(2日)公布，截至11月23日，疫苗保障基金共接獲595宗申請，按月新增58宗新申請。至今獲批保障金的個案僅87宗，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等個案，港府合共發放1,042萬港元保障金。

在595宗累計的疫苗事故索償申請中，保障基金已處理399宗個案，已完成377宗個案的因果關係評估，其中150宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。另227宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，當中僅87宗獲批賠償。申請個案中有20宗涉及死亡個案，有14宗評定為與疫苗無關，3宗因不完整申請被拒，餘下3宗仍在處理，至今沒有1宗死亡個案獲批賠償。

目前仍有196宗個案仍在處理中，包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果，以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」而尚未取得相關醫療機構提供的資料，或正進行嚴重程度評估等個案。

港府表示，保障基金個案的審批會根據嚴重程度評估框架進行，考慮因素包括事故有否對身體造成長期損害。到目前為止已完成嚴重程度評估的個案(不論獲批保障金與否)暫不涉及長期或永久性身體損害。