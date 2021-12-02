網稱警員被打爆缸籲「盡力而為」　六旬翁煽惑傷警罪成囚7個月

六旬翁涉嫌去年初在網上煽惑他人傷害警察，稱有警察被「打爆缸」但無打裂頭顱，涉嫌煽動他人要「盡力而為」。他否認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，經受審後於區院被裁定罪成，法官李慶年今(2日)指他犯案時使用社交媒體，傳播力快及廣闊，而本案涉及的是煽惑他人干犯涉及暴力的襲擊，控罪嚴重，判刑須具阻嚇及懲罰，監禁為合適選項，最後判囚7個月。

報稱無業的61歲被告蔡易文，被控於2020年1月20日在香港，非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。辯方求情指被告並非名人，引來回覆不及百人，亦沒有因被告的貼文而襲擊警員，而被告喜愛在社交媒體發文，表達手法卻較隨意及沒有認真過濾，致一時失言，犯下大錯。辯方並替被告呈上多封親友求情信，均讚揚被告善良正值且樂於助人，希望法庭輕判。

法官判刑時考慮到被告並非名人，回應者不足百人，被告乃受事件影響而發布有關訊息。雖被告煽惑他人襲擊警員頭部，但沒有具體執行計劃，言論較概括。而案中涉及的貼文亦是單一貼文，沒有進一步提升激進程度，煽惑言論亦沒有產生實際襲擊行為。另被告過往一直奉公守法，其對使用社交媒體的敏感度不足，相信他重犯機會不高，考慮後將他判囚7個月。

法官並提及，社交媒體令資訊流通方便，卻亦增加了散播假新聞及仇恨言論的風險，社交媒體的設計也往往出現無限推進某一種喜好的訊息，局限了多元訊息接收，進一步把不同立場的人撕裂。雖然大部分人理性行事，難免有一些激進人士透過社交媒體進行違法或煽惑行為，籲使用者需要反思。

案件編號：DCCC 1059/2020