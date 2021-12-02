投訴指大狀郭憬憲誤導法庭　大律師公會認為證據不足

過去2年專責為反對修訂《逃犯條例》風波中被告辯護的執業大律師郭憬憲，於今年5月被高院法官潘敏琦直斥其在庭上扭曲法官的意思，涉嫌誤導法庭，其後大律師公會收到相關投訴，但認為證據不足，毋須交由公會的紀律審裁組召開研訊。

潘批評郭大狀將判詞作扭曲性理解，斥郭的陳述不盡不實，誤導原審裁判官在別無選擇地判處簽保守行為。裁判官閱讀高院保釋聆訊的謄本後，認為被郭大狀誤導，故主動覆核聆訊，改判被告入更生中心。潘強調誤導法庭的行為違反專業操守和失德，程度嚴重的話實與欺詐無異，事件破壞了法庭與大律師之間恒久以來建立的誠信關係，是極其可悲的現象。

香港大律師公會紀律委員會調查後指，郭確實向裁判官作出失實的陳詞，惟沒有足夠證據證明郭是明知而欺騙或誤導法庭的專業失德，故決定毋須轉介紀律審裁小組召開研訊，但已書面提醒郭，指必須向法庭作出準確的陳詞，不應再破壞法庭與大律師之間的信任。

另外，有消息指大律師公會去年接獲大量投訴指公民黨前副主席陳淑莊在「禁聚令」下仍在酒吧與40多人聚集，疑違反大律師「行為守則」，因法庭裁定陳淑莊違反禁聚令不成立，故有關投訴亦不成立。至於陳淑莊涉及「佔中九子」被判罪成入獄8個月，准以緩刑2年，今年4月底上訴庭駁回「九子」推翻定罪的申請，維持各人的定罪，大律師公會就陳淑莊有否違反「專業失德」的投訴，會交由公會執委會跟進。