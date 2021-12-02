最低工資凍足4年　王沛詩：2017年已加3元

最低工資今年初公布首次凍薪，維持每小時37.5港元。新一屆最低工資委員會今日(2日)交代自3月上任以來的工作回顧。多次被問及下次檢討會否再凍薪，委員會主席王沛詩僅稱，一切以數據為依歸，以她2017年上任委員會主席後，最低工資由34.5港元上調至37.5港元作例，強調委員會沒有偏幫勞方或資方。

對於領取最低工資人數不多，逐漸失去作用；她解釋，即使領取最低工資人數只有約2萬人，但最低工資的水平與整個人力資源巿場環環相扣。

基層勞工凍薪4年，對最低工資下一次調整望穿秋水，政府經濟顧問歐錫熊表示，本港近期經濟環境不錯，預期全年經濟增長6.4%，但仍追不上2018年，以國民生產總值(GDP)實際計算下跌2%。經濟復甦不平均，主要集中某一、兩個行業，明年商討前會以前瞻角度觀望，至於以現時趨勢能否預測下次調整，他說言之尚早。

按《最低工資條例》，最低工資委員會必須每兩年就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議至少作出建議報告一次 ，並因應報告調整最低工資的水平，下一份報告將於明年10月遞交。