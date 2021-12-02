安心出行網頁加「健康碼」條款　上傳資料需用戶同意

本港正籌備與內地通關，政府今午(2日)舉行記者會公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習功能。據悉「安心出行」亦將會配合「香港健康碼」推出更新版，記者今瀏覽「安心出行」網頁時，於其私隱政策一項時，亦發現已加上關於健康碼的條款，強調只有在用戶明確同意的情況下，有關資料才會上傳到香港健康碼系統。

「安心出行」網頁已更新的私隱政策，當中在「實務聲明」部分，列出了用戶有全權自行決定是否將他們在「安心出行」流動應用程式中的出行紀錄和通知紀錄上傳到香港健康碼系統，強調只有在用戶明確同意的情況下，有關資料才會上傳到香港健康碼系統以用於申請香港健康碼及其相關目的，以及協助政府應對新冠病毒。

消息指，健康碼將以平台網站形式出台，市民除了需提供個人資料，包括姓名、香港身份證及回鄉證號碼，亦需上載健康申報表、疫苗針咭、21天出行紀錄、及48小時核酸檢測報告4項資料。港版健康碼會分為綠、黃、紅三色，與內地「粵康碼」近似，港人須取得得綠碼證明，即無健康風險才可過關，並給予當地海關掃描，如對方確認無問題，便會給予內地的健康碼。而政府今日於記者會主要交代如何下載及使用「香港健康碼」，當中包括可自行決定是否更新「安心出行」應用程式，以啟動新功能。