乳頭打圈撫摸　男教師狎2男生僅判社服　上訴庭今改囚8個月

中學男教師涉嫌在校內分別非禮2名15歲男學生，包括伸手入衫「撩」肚臍下方及在乳頭打圈，他早前在區院受審後被裁定兩項非禮罪罪成，被判接受240小時社會服務令。惟男教師不服定罪，申請上訴許可；同時律政司亦認為刑期過輕提出覆核。高院上訴庭今(2日)開庭處理這兩項申請。涉案教師代表律師力陳摸肚腹並不屬非禮，法官聞言一臉嘩然，不禁問「這是認真的嗎？」即時駁回定罪上訴，並批准律政司申請，改判他入獄8個月。

涉案男教師吳浩楠於案發時年約30歲，在觀塘一間中學任職。控方案情指，吳於2015年至2016年期間，趁與男學生X及Y獨處時非禮他們，包括將手伸入X的上衣內，撫摸其肚臍下方，然後說X的體毛濃密；以及將手伸入Y的上衣，在Y的乳頭打圈撫摸逾10分鐘。原審法官不接納吳所指是敵對老師誣陷他的說法，裁定他罪成，考慮到2名事主並未因而受到創傷，且教化總較懲罰好，遂判他社服令。

吳浩楠代表大律師陳詞時指，校內有2名教師與吳有着「血海深仇」，而該2名教師又與X及Y關係密切。另外，在X及Y報警前，校方剛與吳商談晉升事宜。原審法官未有充分考慮案中明顯的可能性，即2名教師因吳或會升職，故串通學生誣告吳。大律師又稱，腹部並不屬於敏感部位，無論對方是男或女，單單觸摸不應被視作非禮，何況當時吳根本沒有敵意。但法官質疑，吳當時無緣無故伸手入衫內觸碰，更談及體毛的事，難以接納不屬非禮。

律政司代表則稱，表達悔意是判處社會服務令的先決條件，而吳選擇不認罪，被定罪後仍堅稱是遭誣告，因此不適合接受這刑罰。何況本案有多項加刑因素，包括牽涉多於1名事主，雙方年齡差距大，涉及違反誠信，吳不但「撩」事主肚腹，後來更變本加厲在另一事主乳頭打圈，形容吳枉為人師，認為唯一恰當刑罰是即時監禁。法官最終就2項控罪判吳入獄10個月，考慮到是次屬刑期覆核，加上他曾還押3星期，故把刑期下調2個月。

案件編號：CAAR6/2021, CACC96/2021