林卓廷涉披露受調查人身份犯防賄例　辯方指言論無指向警司受查

因民主派「35+」初選案等案件而被還押的前立法會議員林卓廷，另涉嫌披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。林否認控罪，案件今日（2日）於東區裁判法院續審。辯方於中段陳詞指，林在記者會上的言論，沒有指向該警司正被廉署以《防止賄賂條例》所訂罪行進行調查。反而直至廉署拘捕林後，公布控罪詳情，公眾當刻才知悉廉署正調查該警司。案件押後至明日(3日)繼續。

43歲被告林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。游於元朗7.21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

辯方挑戰控罪不足以表證成立，陳詞指被告已經有意避免墮入《防止賄賂條例》下披露受調查人身份罪行的法網，因被告在涉案3次記者會上只說廉署正就公職人員行為失當罪調查游，不提及游正被廉署以《防止賄賂條例》所訂罪行進行調查。直至廉署拘捕被告後，公眾才知悉廉署正調查游。控方明天將作中段陳詞。

案件編號：ESCC 2789/2020