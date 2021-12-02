今增6宗病例　患者均帶有變異病毒　大角咀海桃灣2座納強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(2日)新增6宗輸入確診個案，患者均帶有變異病毒株，全部人已接種疫苗，本港至今累計12,446宗確診。

新增個案涉及5男1女，年齡介乎22至60歲，5人由A組指明地區（高風險）抵港，1人由B組指明地區（中風險）抵港。個案12447是早前輸入個案（個案12411、12412、12413、12437、12438、12439及12443）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；餘下的個案中，3人於抵港時在香港機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外2人於檢疫期間確診。

個案編號12448涉及1名38歲男病人，居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座。他於上月9日前往卡塔爾多哈，離港前於本月8日進行病毒檢測證無染疫。他從卡塔爾多哈經航班QR818於上月30日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本證確診。病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株。