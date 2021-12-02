警破黑幫操控洗黑錢集團　涉款3億元拘主腦骨幹等14人

警方財富情報及調查科昨日(1日)針對一個受黑社會操控的洗黑錢集團，展開代號「銀斧」行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕11男3女(20至59歲)，當中4人相信為集團主腦及骨幹，俱有黑幫背景。根據調查，該集團涉及清洗約3億港元黑錢，當中包括網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案的犯罪所得，警方已凍結涉案傀儡戶口內約7,000萬港元資金，正追查有無漏網之魚在逃。

該科財富調查組署理總督察宋家煒表示，警方根據情報及經深入調查後，鎖定一個運作逾1年半時間的本地洗黑錢集團，發現集團以金錢利誘方式，招攬他人開設個人或公司戶口。集團骨幹成員藉由該些傀儡戶口，收取涉及本地和海外的詐騙款項，待騙款存入後，他們便快速將款項轉至其他帳戶，透過多層互相轉帳來清洗黑錢。

自去年1月至今年11月，該集團已利用逾60個本地銀行戶口，清洗至少3億港元的款項，當中部分據信為網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案所得，相關的24宗騙案牽涉15名本地受害人和9名外地受害人，損失金額由數萬港元至1,000萬港元不等，總共涉款逾4千萬港元。損失最高的是一名66歲退休人士，他在今年2月被假扮內地執法機構和官員的騙徒所蒙騙，招致巨額損失。

宋解釋，集團骨幹利用社交媒體或聯誼場所招攬市民，以500至5,000港元報酬取得對方協助開設傀儡戶口，而其中一名骨幹屬油麻地一間賓館的經理，他使用賓館地址作戶口登記，用以收取銀行文件及從事洗黑錢活動。

被捕14人除主腦骨幹外，其餘均屬傀儡戶口持有人，當中2人為烏克蘭和巴基斯坦裔人士，警方亦搜查多個住宅及公司地址，檢獲數十張銀行卡、手機和銀行文件，並已凍結相關傀儡戶口內約7,000萬港元。被捕人士正接受扣查，警方會繼續追查所有資金來源和去向，不排除有更多人被捕。

財富調查組高級督察楊展榮稱，不法分子可能利用不同藉口借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途，例如接收騙案犯罪得益，呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口，無論與使用人是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，便有可能觸犯相關罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年和罰款500萬港元。