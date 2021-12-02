8000居屋料明年上半年推售　包括北角土瓜灣啟德觀塘等市區單位

房屋委員會資助房屋小組委員會明年2月中開會，料屆時會討論下期居屋銷售計劃。根據運輸及房屋局資料，料有7個資助出售房屋項目於未來3年落成，遍及東涌、沙田、北角、土瓜灣、啟德、坑口及觀塘等地區，共涉逾8,000多個單位，最快明年上半年推售。

運房局今年4月曾提及2021/22年度至2023/24年度共有10個資助出售房屋項目預計完工，當中7個仍未出售或預售，有望納入下期居屋。項目包括東涌第54區、沙田安睦街第1期、北角渣華道、土瓜灣高山道、啟德2B2號地盤、觀塘安達臣道石礦場RS-1號地盤、坑口昭信路。

當中以東涌第54區裕雅苑規模最大，6座共3,300個單位，不過距離港鐵東涌站較遠，徒步距離約15分鐘以上。其次是提供1900個單位的觀塘安達臣道石礦場RS-1號地盤；再者是啟德2B2號地盤，料提供1,800個單位。至於規模最小則是坑口昭信路，預計提供600個單位。

此外，消息指政府考慮研究收緊新居屋及綠置居轉售限制。房委會資助房屋小組主席黃碧如說，政府引入「白表居屋第二市場計劃」原意是加快資助單位流轉，讓更多白表家庭有機會置業，但留意到近年出現入住數年後就炒賣單位的情況，形容制度「走了樣」，房委會要正視。