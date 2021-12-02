11月陽光充沛雨量較少　秋季平均氣溫26°C　有紀錄以來第3高

回顧本港上月天氣，天文台指出，由於華南大部分時間受乾燥東北季候風支配，上月陽光充沛，雨量較少。11月平均氣溫為攝氏22.4度，接近正常值的22.2度。9月至11月的秋季遠較正常溫暖，平均氣溫達攝氏26.0度，是有紀錄以來同期的第三高。

11月亦較正常少雨，只錄得5.8毫米雨量，約為正常值39.3毫米的15%。今年首11個月的累積雨量為2287.6毫米，較同期正常值2402.4毫米少約5%。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，除11月1日至3日早上有幾陣微雨外，11月首5天普遍天晴。11月6日至7日風力緩和、陽光充沛，日間相當溫暖。11月6日香港天文台錄得氣溫上升至全月最高的29.2度。

11月8日一道冷鋒於早上橫過廣東沿岸地區，本港北風增強及有幾陣雨，早上氣溫顯著下降，其後受相關乾燥東北季候風影響，日間天氣轉為天晴及乾燥。11月9日至18日，受乾燥東北季候風及其後補充支配，普遍天晴及乾燥。11月9日至10日早上清涼，11月9日至13日日間非常乾燥。至11月19日影響廣東沿岸的東北季候風，被一股偏東氣流所取代，早上有幾陣雨，日間短暫時間有陽光。11月20日除早上有幾陣雨外，大致天晴。

另一道冷鋒於11月22日早上橫過廣東沿岸地區，受與冷鋒相關的東北季候風及一道覆蓋華南沿岸的廣闊雲帶影響，11月22日至23日本港天氣轉為多雲、清涼及有幾陣雨。11月23日早上天文台錄得氣溫下降至全月最低的攝氏14.3度。而受乾燥東北季候風影響及隨着雲帶轉薄，11月24日日間天氣轉為普遍天晴及乾燥，並持續至月底。