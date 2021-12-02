上季離港提取強積金申索升至9300宗　金額按年飆52%

積金局發表今年9月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刋，第3季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為9,300宗，按年升14.8%，按季升16.25%。涉及金額26.04億港元，按年升52.81%，按季則升24.29%。

積金局發言人指出，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然2020年第4季至2021年第3季的申索數目較 2019年第4季至2020年第3季的數目有所上升，但整體而言，最近過去3年每年度的申索數目較之前2年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)或移居內地生活。雖然2020年第4季至2021年第3季的申索數目較 2019年第4季至2020年第3季的數目有所上升，但整體而言，最近過去3年每年度的申索數目較之前2年每年度的申索數目顯著下降。