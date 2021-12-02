李家超稱檢視網絡安全　打擊虛假訊息及仇恨言論

網絡安全精英嘉許計劃頒獎典禮今日(2日)於沙田科學園舉辦，政務司司長李家超出席活動致詞指，有加強網絡安全的必要，因為2019年反修例期間，在網絡上經常發現一些虛假言論及消息，港獨思想又借網絡散播，荼毒市民，煽動仇恨，造成香港混亂，又指出「無網絡安全就無國家安全」，稱會加強規管及打擊仇恨言論。

網絡安全精英嘉許計劃自2016年起由香港警務處、政府電腦保安事故協調中心和香港電腦保安事故協調中心合辦至今，計劃主要凝聚並嘉許來自各界在網絡安全領域中展現最佳實務的人員。最後在200項提名之中，選出50名得獎者，當中人選來自多個界別，包括銀行與金融、資訊及通訊界別等。

而當中金獎得主包括有銀行與金融界別，分別有來自安永諮詢服務有限公司的何偉傑先生、星展銀行有限公司林曉晴女士、資訊及通訊科技界別，趨勢科技股份有限公司的李浩然先生，以及運輸公用事業的香港鐵路有限公司陳慧珊女士等。

對於健康碼即將推出，有消息指今年年尾將落實通關，李家超離開活動時未有作出任何回應。

警務處處長蕭澤頤於頒獎典禮表示，隨着資訊科技應用普及化，以及政府大力發展智慧城市發展，預料網絡保安事故和科技罪案會不斷增加。本港今年的上半年度就總共錄得12,000宗的網絡保安事故，而科技罪案方面，今年首3季則錄得超過11,600宗案件，損失金額涉及超過20億港元。

蕭更稱，為了提升市民對資訊安全、預防科技罪案及辨識不良資訊的認知，「跨年全城守網行動」會一連2個月，透過宣傳攤位、研討會、新聞發布會等，引領市民做個「醒目數碼公民」。