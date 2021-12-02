女教師被控管有雷射筆　官信其辯解判無罪

前年8月11日，深水埗南昌街一帶有人示威堵路，一名女教師因當日在現場附近管有2支雷射筆而被捕。她否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，受審時辯稱雷射筆是行夜山觀星時用。被捕當晚她居於深水埗的母親致電稱感到不適，她才臨時趕往該區，並攜同生理鹽水等急救物品。裁判官鄭念慈今天（2日）在九龍城法院就案件裁決，指被告的說法有可能屬實，遂裁定其罪名不成立。

本案22歲女被告劉潔儀，被控於2019年8月11日，在九龍深水埗基隆街近南昌街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置。

裁判官鄭念慈今裁決時，提到被告的證供，稱當晚攜同2支涉案雷射筆，到美孚與朋友行夜山及觀星。辯方亦呈上被告在社交媒體的截圖，證明被告自2014年起已有參與行夜山及觀星等活動。

裁判官指，被告被捕時背囊攜有生理鹽水、口罩、紗布及消毒紙巾等物，雖然辯方指數量過多，超出被告母親的實際需要。惟裁判官考慮到，被告母親居於深水埗警署附近，當晚確實有可能被催淚氣體波及，而當被告母親致電表示不適時，被告朋友提供急救物品，而被告則匆忙前往母親家，被告不可能有去細數物品，朋友亦理應不會計較物品是否過多。鄭官考慮到被告的說法有可能屬實，裁定被告罪名不成立，2支涉案雷射筆亦發還被告。

案件編號：KCCC2387/2021