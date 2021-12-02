女子偷貓被捕後求事主銷案　盜竊妨礙司法公正罪成

無業女子被指於今年初在深水埗偷去一隻日本短尾貓，被捕後獲警方擔保。之後她旋即找貓主道歉，並要求貓主銷案，結果因此再度被捕。她否認盜竊和妨礙司法公正2項控罪，經審訊後，今天（2日）在西九龍法院被裁定所有罪名成立，裁判官香淑嫻下令為被告索取2份精神科專家、心理科專家、以及背景報告，被告還押需還押至12月16日接受判刑。

49歲的被告李月霞報稱無業，控罪指她於2021年1月16日，在深水埗汝州街140A號地下外，偷竊屬於Khanam Meher Nizer的一隻淺啡色日本短尾貓。她另被指於同月18日，在同一地方游說同一事主不再追究上述偷竊案。

裁判官指，所有控方證人的口供可信可靠，反觀被告的自辯不合情理和邏輯，作供迴避。被告辯稱以為涉案貓隻是自己數年前走失的寵物貓，她見到該貓對她微笑及談話，便帶牠一同回家，並呈上失貓的照片。惟裁判官指出2隻貓的尾巴長度及顏色大相逕庭，被告不可能認錯，加上被告一開始並不肯向警方透露貓隻下落，更不停誤導警方，導致隔天才能尋回貓隻。另外，由於店舖的閉路電視清楚錄到被告曾講過「嗰個警察佢要告我，佢同我一齊去差館銷案，銷案即喺唔告我偷佢隻貓」，裁判官認為被告在取得警署保釋翌日便去要求事主不再追究，是明知故犯，故裁定被告盗竊及妨礙司法公正罪成。

辯方求情指，被告來自基層家庭，沒有充足的法律知識以致干犯本案，如果被告沒有去找事主，這只是一宗輕微的盗竊案，甚至可能可以簽保守行為處理。裁判官表明不接受辯方律師的說法，認為這並非輕微的盗竊案，決定將被告還押至2周後，索取報告協助判刑。

案件編號：WKCC 257/2021