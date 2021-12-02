偽造工勤紀錄騙消防處　清潔公司管工判感化

一名消防處清潔服務承辦商女管工，因涉嫌偽造清潔工值勤紀錄，詐騙消防處逾6600港元清潔費，而被廉政公署檢控。她早前承認一項串謀詐騙罪，今天（2日）在觀塘裁判法院被判處感化1年。

57歲女被告葉賜香，被控於2018年1月1日至2019年8月31日期間，與C&L Company（C&L）的獨資經營者及其他身份不明人士一同串謀詐騙消防處，即不誠實地向消防處偽稱，C&L安排了最少8名清潔工人在消防及救護學院進行清潔工作，誘使消防處沒有從應付予C&L的每月清潔費中扣減任何費用。

案情披露，案發時被告為C&L清潔管工，負責為清潔工人分配工作及安排替更工人。而C&L於當時是消防處的外判清潔服務承辦商，須每天安排8名清潔工人在消防及救護學院進行清潔工作。如C&L未能符合有關要求，消防處會扣減應付予C&L的每月清潔費。但被告就以假工勤紀錄，向消防處偽稱人手符合要求。

辯方今天求情時指，被告由於乳房發現腫瘤，現時在醫院接受持續跟進。被告早前認罪後索取了感化及社會服務令報告，雖然報告指被告不適宜做社會服務，但則建議判處感化令。最終裁判官鍾明新接納感化官建議，並下令被告須遵從感化官在工作及住所方面的指示，並須依指示參加群體活動。

案件編號：KTCC1633/2021