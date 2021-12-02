房委會停車場來年月租收費不變　私家車輕型貨車電單車時租加1蚊

香港房屋委員會商業樓宇小組委員會今日(2日)通過明年開始，爲期1年轄下停車場的現行月租收費不變，但為貼近巿場收費水平，上調私家車、輕型貨車和電單車泊車位的時租及私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」的收費，其中輕型貨車及電單車泊車位時租收費上調1港元，而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5港元。

新收費獲通過後在2022年1月1日起生效，第一層級私家車固定泊車位的月租收費維持不變，即有蓋泊車位為1,640港元至2,890港元；露天泊車位為1,350港元至2,390港元。輕型貨車泊車位方面，有蓋泊車位月租維持在3,140港元；露天泊車位2,420港元。大型巴士有蓋泊車位月租4,050港元；露天泊車位3,020港元。電單車有蓋泊車位月租560港元；露天泊車位月租430港元。

房委會解釋指，早前進行市場調查，發現房委會的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租收費，及私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」的收費普遍低於大部分私營停車場的收費水平，而多個私營停車場在過去一年均已上調其時租收費，故上調有關收費。

截至2021年9月底，房委會轄下185個停車場合共提供約32,800個泊車位，當中約88%以月租收費供當邨居民使用，另有約有3700個泊車位以時租收費的方式供訪客使用。

目前房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為3個層級，提供不同的折扣，並會根據今年8月至10月所錄得的租用率，釐定各停車場2022年收費所屬的層級，若個別停車場的租用率上升或下跌至另一層級，該停車場私家車泊車位所享的折扣優惠及相應的收費會有所調整。

另外，房委會自2012年起，為在其轄下時租泊車位進行充電的電動車輛提供最多2小時的免費泊車優惠，委員會通過由明年開始，不再於轄下時租泊車位為電動車輛進行充電期間提供免費泊車優惠。