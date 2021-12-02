明日大嶼閉門造車　專家開會拒對外披露　環團斥黑箱作業

造價料高達6,000億港元的「明日大嶼」計劃惹起爭議多年，為此政府專門成立的專家顧問小組，討論島上規劃、交通、環保等，小組上月首次召開會議，惟政府昨(1日)晚回覆時則以「現時意見將會作為內部參考之用」，又指因披露相關資料有可能「妨礙小組成員坦率發表意見和討論」，故決定不披露會上內容。環團批評現行機制「黑箱作業」，難讓團體審查機制，有小組成員則認為會上表達意見初步，指日後政府有階段性成果才再公布更有效益。

政府「明日大嶼」項目分成3個環境影響評估研究概要遞交申請，亦就中部水域人工島研究成立專家顧問小組，包括10位非官方成員，包括前香港工程師學會會長陳志超、大嶼山發展諮詢委員會委員兼測量師劉振江、香港建築師學會前會長吳永順等。專家顧問小組研究島上規劃和城市設計原則、基建工程、交通規劃、可持續發展、碳中和，以及智慧、環保及具抗禦力措施等。

小組在上月開始上任，並在上月9日舉行首次會議，並約每半年或按需要舉行會議。然而，當環保團體守護大嶼聯盟向政府查詢會上內容時，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處回覆指，小組所提供的意見將作內部參考之用，考慮到部分會議討論内容涉及研究的初步結果和建議，以及披露相關資料有可能妨礙小組成員坦率發表意見和討論，故未能提供有關的會議資料。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，雖然以往其他專家小組亦未有披露會上內容的做法，但「明日大嶼」涉及金額與項目面積大，加上專家小組的意見對項目發展有一定影響，認為公眾亦應有知情權，用以其後去審測整個項目發展，惟他指現時小組專家由政府挑選，會上談論內容亦不獲公開，「黑箱作業」，市民難以審測，又指現時有部分小組成員早前公開支持「明日大嶼」項目，認為現時制度並不公平，他斥港府為發展拆牆鬆綁，漠視環境影響，以往透明開放機制已被瓦解，要求政府公開會議內容。

專家顧問小組成員之一的劉振江表示，上月的會議中成員主要聽政府部門代表講解項目詳情，認為日後政府有階段性成果會再作公布。對於有團體認為小組透明度不足，他認為說法偏頗，因項目仍在進行不同類型的諮詢，成員表達的意見亦較初步，當中或有不少建議被否決或調整，認為應待小組有實質討論結果再向公眾交代。