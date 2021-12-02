警元朗大掃黑幫非法場所　拘2學生等156人兼發98張告票

打擊三合會非法活動及其收入來源，為警方首要行動項目之一，元朗警區非常關注有不法分子利用區內工廈或「三無大廈」，經營非法場所及進行非法活動。特別在疫情期間，酒吧、卡拉OK、夜場等持牌娛樂場所營運受限制，有黑幫分子趁機增加收入來源，在上述地方進行不法活動，該類場所會吸引大量人群聚集，不但大大增加新冠肺炎在社區傳播的風險，而場所內品流複雜，充斥三合會分子，經常出現醉酒鬧事而引起衝突及暴力事件。

有見及此，元朗警區於上月展開代號「破岩」的打擊三合會行動，目的為遏止暴力罪行及堵截三合會收入來源，由元朗警區刑事部、反三合會行動組及特別職務隊，以情報主導作出拘捕行動。

該警區刑事總督察連健德表示，行動期間，警方積極調查多宗與三合會分子有關的案件，並進行10次以情報主導的拘捕行動，突擊搜查多個非法場所，包括無牌酒吧、按摩院、非法賭場等，一共拘捕156人(14至76歲)，當中約40人有黑幫背景，所有被捕人士分別涉嫌「嚴重傷人」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」、「經營非法賭博場所」、「販毒」、「經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「無牌售賣酒精飲品」等。其中警方在一間無牌酒吧內，發現兩名分別14及15歲、就讀特殊學校的學生，另有一名非華裔男子在場飲酒。

另外，警方就違反禁聚令及營業規定的違法行為，一共檢控4人及發出98張定額罰款通知書，亦檢獲大量證物，包括未使用的武器、賭具、酒精飲品、酒吧器具設施、音響、用作賣淫用途的物品、毒品、現金等，總值逾50萬港元，估計堵截黑幫分子每月高達200萬港元的犯罪收益。

連健德續稱，留意到黑幫分子為掩人耳目，防止噪音引致投訴驚動警方，會在室內安裝隔音設施，並在室外加強保安，試圖增加警方調查及執法難度。警方搗破其中一間無牌酒吧時，發現有人在室內加裝高質素隔音棉，並在門外加設鋼閘、捲閘及電子鎖，再安裝「天眼」裝置。

該警區區行動主任總督察張澧騏稱，特職隊人員突擊搜查3個非法賭場、5個賣淫場所及一酒店房間毒窟，共拘捕75人，其中一個位於唐樓單位的非法賭檔內，於凌晨時分仍有多達49名人士聚集。警方亦在涉案酒店房間拘捕兩男，涉嫌販毒，檢獲超過230克懷疑可卡因，市值超過23萬港元。

此外，不法分子會安排非本地女子透過非法途徑來港，再進行賣淫活動，案中有16名女子被捕，包括12名內地女及4名越南女。內地女子中，6人經水路非法入境，其餘6人持雙程證來港，部分人逾期居留。而越南女子中，2人經水路偷渡來港，2人持護照經機場入境。

該警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋指，將持續打擊區內三合會活動，向行動中被捕人士展開刑事調查，並根據證據作出檢控，而涉案非法處所若觸犯其他法例，警方會轉介相關政府部門跟進。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。