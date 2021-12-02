來港易實施2個半月平均每日僅237人次入境　佔配額上限不足12%

中港通關在即，屆時兩地可免檢疫往來，目前港府實施「回港易」及「來港易」計劃，容許港人及非港人免檢疫入境，惟返回內地仍需強制檢疫，因此實施至今配額使用率不高。港府發言人今日(2日)回覆表示，「來港易」計劃9月15日起實施，截至本月1日，共有18,472人次在計劃下抵港，即平均每日僅約237人入境，佔每日配額上限不足12%。

在「來港易」計劃下錄得的18,472入境人次，有16,797人次經深圳灣口岸，1,675人次經港珠澳大橋香港口岸入境香港。至於「回港易」計劃由去年11月23日起實施，截至本月1日，共有359,065人次的香港居民在計劃下回港，其中302,922人次使用深圳灣口岸，37,383人次使用港珠澳大橋香港口岸，18,760人次使用香港國際機場。

廠商會永遠名譽會長吳宏斌表示，「來港易」僅少數人使用，估計大多是因緊急事情往來兩地的人士，基本上沒有遊客，對振興香港經濟無法起到作用。他又指，「來港易」目前僅適用於廣東省，但內地投資者分布全國各地，希望港府盡快將「來港易」擴至全國。他又認為通關後可保留「來港易」及「回港易」計劃，一旦通關觸發熔斷機制，仍可保持一定的兩地人流往來。