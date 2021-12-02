相思灣村霸長佔官地　學者批地署貼通告收地變相放生積犯

一直受保護傘包庇的相思灣村村霸，政府部門未有嚴懲，變相放生積犯。西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方傳媒機構(下稱東方)揭發逾1年，事件反映政府部門處事怠慢。該村村霸自恃保護傘包庇而一直胡作非為，涉及的違建道路及僭建碼頭事件，最終「執手尾」仍由市民埋單。由該丁屋業主開設的水上活動店同樣目無王法，即使舊舖被拆後，仍佔用官地擺放物品繼續開檔。地政總署今(2日)終證實有人佔用官地，但只張貼通知要求相關人士於限期前停止佔用有關土地。學者質疑部門放生嚴重積犯，只貼通告並無阻嚇作用，理應嚴懲以儆效尤。

相思灣村的土地亂象至今仍未完全解決，黃子洋為有關丁屋業主亦是村內聞名的村霸，依舊橫行霸道理。黃於村內曉波徑經營的水上活動店，舊舖早前雖被拆除，依舊佔用村內官地繼續「擺檔」違法經營。早在上月底，已有村民舉報其違法情況，黃仍舊將租艇的設備及器材搬到附近空地，佔用官地經營。而近日東網記者再到現場視察時發覺情況並無改變，擺有更衣帳篷及大量救生衣等，無視法規。

經東方報道後，地政總署日前始派人到場調查，發言人證實，經西貢地政處派員視察後，確認事涉的政府土地上有帳篷及雜物。處方已根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)在現場張貼通知，飭令佔用人在期限前停止佔用有關土地。如限期過後上述的違規情況仍未停止，處方會採取進一步土地管制行動。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，地政總署張貼通告後會要求佔用人短時間移走物品，否則檢控，惟該人士屢犯不改屬於積犯，部門依然用此種較寬鬆的方式去處理會予人姑息養奸的觀感，甚至該人士在通告限期結束前移走，過一段時間又再佔用，周而復始下只會令事件重複發生，應當嚴懲作出阻嚇性行動，讓事件真正完結，讓村民重過平靜生活。