杜拜抵港航班11人中招　8患者病毒排序相同　疑共用機艙廁所播疫

自阿聯酋杜拜經泰國曼谷於11月21日飛抵本港「EK384」的航班，先後有11名乘客中招，該11名確診者被分為3個輸入個案群組。根據衞署公共衞生化驗服務處全基因組測序後，確認當中部分個案基因排序相同，反映3個群組可能有流行病學關連。中心不排除涉及8宗個案的家庭群組，有機會在機艙內因個人接觸及共用洗手間，將病毒傳播予另外3名確診病人。

上述患者當中，有8宗個案為從巴基斯坦登機的同一家庭，其中個案12411、12412及12413的病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果驗出病毒；而個案12437、12438、12439、12443及12447的患者則於竹篙灣檢疫中心確診。

其餘3宗個案包括1名於曼谷登機的病人(個案12420)，抵港後於指定檢疫酒店檢疫期間確診。另外2宗個案為1對從印度經迪拜抵港的夫婦，1人於指定檢疫酒店檢疫期間確診(個案12429)，另1人(個案12434)於竹篙灣檢疫中心確診。

根據基因排序分析，該11名患者均帶有「L452R」變異病毒株，並確認為Delta變種病毒株，其中個案12413、12420、12429、12434、12437及12438基因排序相同，顯示6名病人可能有流行病學關連。中心不排除涉及8宗個案的家庭群組，有機會在機艙內因個人接觸及共用洗手間，將病毒傳播予另外3名確診病人。

現時仍有57名乘客於指定檢疫酒店接受檢疫，直至昨日(1日)，即相關人士抵港的第11日已進行3次檢測，結果未有人染疫。中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第19天進行「雙採雙檢」，即由兩組採樣員分別進行採樣收集深喉及鼻咽樣本，並交由不同化驗所檢測，以在進一步核實其檢測結果。

該航班另有1名乘客為本地機組人員，為豁免檢疫人士，他於抵港後已入住指定檢疫酒店，並於11月27日完成自我隔離，中心再將他送往竹篙灣檢疫中心檢疫至12月12日，而該航班的非本地機組人員沒有入境，並已離開香港。

由於多名乘客確診，衞生署早前已引用第599H章，禁止阿聯酋航空營運的客機在11月23日至12月6日期間從迪拜和曼谷抵達香港。