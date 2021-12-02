政Whats噏：劉家衡着草　同案助理被判囚　網民指李文浩扣料爆駡戰

已離港嘅深水埗前區議員劉家衡及李文浩，兩人去年初喺聯合辦事處門外張貼「藍絲與狗不得內進」字眼，引起部分市民不滿到場抗議，期間發生爭執。劉家衡同佢太太、前網絡紅人「搣時潘」(潘書韻)及劉嘅助理李譯喬因涉襲擊示威人士被控，後來劉家衡同太太「着草」，剩底李譯喬獨自面對官司，日前被判囚逾6個月。替李譯喬不值嘅社運人士認為事件係「出賣手足」，又炮轟李文浩隱瞞劉及太太離港一事及涉「扣料」，影響案件審訊。李文浩今日(2日)就網民指控隔空反駁，更痛斥對方係「私怨上腦」啊！

事緣有網民喺Facebook(Fb)貼文話，其實李文浩早知劉家衡同「搣時潘」準備「着草」，不過李文浩就向李譯喬解釋，指今次係「搣時潘」嘅事，無疑係「抵死」，亦同意對方「着草」係出賣手足，但與劉無關，因女方情緒唔好，劉都係陪對方離開，希望李譯喬體諒劉嘅處境，希望可以畀多次機會劉家衡，即使離港都應包容。該名網民又指李文浩曾承諾出庭，但最後食言更「扣料」，最終影響法庭判決，直接係將成件事「入晒佢(李譯喬)數」。

就網民嘅指控，李文浩好快就越洋回應。佢話當初劉同太太決定「着草」，佢都係較其他人早一、兩日先至知，惟當時要保密。佢同意兩人並無處理好事件，唔多唔少都係有問題，況且粒聲唔出就遠走高飛，對案件嘅其他被告會帶來麻煩。之但係按依家嘅狀況，就更加覺得佢哋唔應該同任何人講。

李文浩又承認，當初曾話過如有需要可上庭為李譯喬作證，但可惜審訊開始前發現被人跟蹤。又話即使批評佢懦弱、怕坐監都得，但強調佢當初真係想幫李譯喬。另外，佢又否認「扣料」一事，質疑所謂「關鍵」資料咁重要，點解辯方律師唔問佢索取？李文浩指摘有人「審完之後先開始吹」同埋「私怨上腦」，用前助理身份四處抹黑同舉報其他人。