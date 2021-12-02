美國抵港28歲女子證染變種病毒　藍田安田邨安健樓寓所圍封強檢

港府今日(2日)再度安排封區檢測，地點為藍田安田邨安健樓。衞生署衞生防護中心今晚發稿表示，正調查1宗涉及L452R變種病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。中心指個案涉及1名28歲女病人，居於藍田安田邨安健樓。政府今晚引用《預防及控制疾病規例》作出限制與檢測宣告，於晚上7時將藍田安田街39號安田邨安健樓，列為指明「受限區域」。有關受檢人士須在其處所等候，接受強制檢測，預計行動持續至明日(3日)上午約7時。

大約晚上接近7時半，數十名軍裝警員到達安健樓樓下一帶，並拉起封鎖線，而檢測人員則穿起保護袍進入封鎖區域，並搭起臨時採樣站。踏入晚上8時，處於受限區域的人士陸續到臨時採樣站前排隊，等待接受檢測。

港府表示，受檢人士須於明日凌晨1時前接受檢測，他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。中心指個案涉及一名28歲女病人，居於藍田安田邨安健樓。她於上月20日前往美國，離港前於上月18日進行的新冠肺炎病毒病檢測結果呈陰性。她昨日(1日)由美國經航班SQ007抵港，抵港時再作病毒檢測時驗出病毒並出現病徵。

中心又指，病人並確認帶有L452R變異病毒株。她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓工作，最後上班日期為上月19日。她已於6月23日及7月14日於香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。