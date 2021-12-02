芬蘭挪威南韓沙特及加納現Omicron　下周日起列高風險地區

非洲爆發的Omicron變種病毒陸續在全球各地出現，為防患未然，政府今日(2日)公布，按全球新冠肺炎疫情最新發展，將於下周日(5日)凌晨零時起，把芬蘭、加納、南韓、挪威和沙特阿拉伯列為A組高風險指明地區，並收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。此外，政府亦會由下周三(8日)凌晨零時起，要求所有從海外地區和台灣登機來港的轉機旅客必須持有病毒檢測非確診結果證明。

政府早前表示會將發現有Omicron輸入個案的地區指明為A組指明地區，而現時因應芬蘭、加納、南韓、挪威和沙特阿拉伯，均確認發現Omicron輸入個案，故政府將該等地區指明為A組指明地區，並於下周日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；而香港居民則必須已完成新冠疫苗接種，及持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

另外，新增的轉機旅客的登機及檢測要求，包括下周三要求所有從海外地區和台灣登機前往香港的轉機旅客，必須在登機來港時出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒檢測非確診結果證明。有關要求與現時以香港為目的地的抵港旅客的登機前檢測要求相同。

政府亦已建議機場管理局進一步收緊轉機旅客在香港國際機場逗留期間的安排，包括加強執行在機場禁區內轉機旅客可前往的地方的感染控制措施，以及收緊需長時間等候接駁航班的轉機旅客的隔離安排，以減低與其他前往海外地區的離境乘客交叉感染的機會。

政府將刊憲更新第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》下的相關指明，落實上述新增措施。