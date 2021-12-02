大圍巴士翻側意外司機揸錯線　區議員批九巴推卸責任

在上月18日晚上，一輛九巴在大圍成運路翻側，導致一死11傷嚴重交通意外，事後發現司機「揸錯線」。沙田區議會交通及運輸委員會今午(2日)召開會議討論相關意外，多名議員關注巴士司機的精神狀況，有議員更批評九巴把責任推卸予司機，卻沒有好好反省公司的問題，而九巴代表回應稱，正開始研究司機疲勞問題，但未有結果。

區議員周曉嵐關注司機的疲勞駕駛以及精神狀況問題，特別是在飯後更可能出現昏睡，他又質疑運輸署有否要求巴士全部安裝安全帶並要求市民佩戴。而該委員會主席許立燊則提到涉事司機偏離原本的路線，質疑每名司機需要負責多少條路線，擔心司機會混熬和疲乏，又問到若司機偏離原先路線，會否遭到處分。

運輸署表示，2018年7月後的新巴士均已安裝安全帶，而為舊巴士安裝安全系統的工作已於2020年第三季展開，截至2021年11月底，安裝安全帶，電子穩定控制系統，車速限制減速器的巴士數字分別為833、1152和1159，涉及1.67億港元。

九龍巴士(一九三三)有限公司經理(公共事務)譚浚熙則會應議員指，九巴一直致力顧及司機和巴士的行車安全。就意外而言，九巴將協助警方調查，並與傷者保持聯絡。他指司機若偏離原本路線，只要自我修正便可，要視乎案件情況，不一定會作出處分。

不過，沙田區議會主席麥潤培認為九巴的說法好像將責任全推卸給司機，卻沒有反思公司的問題，有質疑九巴對待司機不夠人性化。譚浚熙回應稱，九巴正開始研究司機疲勞問題，但未有結果，其後會將議員的意見轉告專家，又稱會考慮司機飯後的精神狀況。